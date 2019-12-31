انخفاض أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط في آخر أيام العام، اليوم الثلاثاء، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.



ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس وهو شهر أقرب استحقاق الجديد، إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2%.



وأغلق عقد برنت تسليم فبراير أمس الإثنين على 68.44 دولار للبرميل.



وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 19 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 61.49 دولار للبرميل.



وارتفع برنت نحو 24% في عام 2019 وزاد الخام الأمريكي 35%، ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.