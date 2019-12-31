قوى عاملة الدقهلية تسدد القسط الأول من تأمينات العمالة غير المنتظمة

عقدت اللجنة الاستشارية المحلية للعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، اجتماعها الدوري برئاسة أحمد القللي وكيل الوزارة - مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، حيث تناولت اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة المسجلة المستحقة.



ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على زيادة أوجه الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك لصرف أجهزة تعويضية للمحتاجين لها، كما تمت الموافقة على سداد القسط الأول من التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة الراغبين والمسجلين بقاعدة البيانات بالمناطق الـ6 التابعة وبالمديرية.



وتمت الموافقة أيضا على صرف 6 مساعدات اجتماعية، ومنح للزواج وعمليات جراحية صغرى، وكذا مساعدات ومنح مواليد.



كما تقرر زيادة عدد الندوات التثقيفية والدينية والتوعوية للعمال بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص بنطاق المحافظة، وكذا الموافقة على تمديد فترة تحرير بوليسة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة، وذلك حتى 30 نوفمبر 2019.



حضر الاجتماع، السيد حواس مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وممثلي المحافظة، الإسكان الزراعة، التضامن الاجتماعي، التأمينات، التأمين الصحي، نقابة العاملين بالزراعة والسلامة والصحة المهنية، الغرفة التجارية.



ومن جانبه أكد أحمد القللي، أن تلك الجهود تأتي تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة، وتعليمات الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، مضيفا أن المديرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بها، وبالتعاون مع كافة الأجهزة المختصة تبذل جهودا كبيرة لتقديم كل الدعم والرعاية والعناية بالعمالة غير المنتظمة المسجلة والمستحقة بنطاق المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم.