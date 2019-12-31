-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معدات كوبرى الفردان تصل موقع العمل في بورسعيد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو خان
طباعة
أعلن المركز الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة CS flourish التابعة للوكيل الملاحي كادمار غادرت ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة الاقتصادية، صباح اليوم متجهة إلى ميناء شنغهاي، بعد أن قامت بتفريغ حمولتها كاملة بنحو 7342 طن من معدات وأجزاء معدنية لكوبري الفردان العائم الجديد الخاص بالسكك الحديدية، وذلك على مدار الأيام الماضية.

وكانت السفينة تحمل على متنها عدد 307 طرد بإجمالي وزن 7342 طن بطول 20000 متر مكعب وهي جزء من مكونات جسم كوبري الفردان الجديد الذي سيتم إنشاؤه لربط شرق القناة بغربها عبر السكك الحديدية وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية لتنمية سيناء وربطها بباقي محافظات الجمهورية.

وكانت السفينة قد وصلت ميناء شرق بورسعيد 23 ديسمبر الجاري، وبدأت بتفريغ حمولتها على الفور عن طريق سيارات النقل المخصصة لحمل هذه الطرود ذات الأطوال الكبيرة من السفينة إلى موقع إنشاء الكوبري مباشرة.

وأضاف المركز في بيانه أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والأمطار التي استمرت على مدار الأيام الماضية في هذه المنطقة، إلا أن العمل لم يتوقف على الرصيف وكان مستمرا ليلا ونهارا حتى أنهت السفينة تفريغ شحنتها كاملة أمس.

يذكر أن الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد التي يبلغ طولها 5 كيلومتر قد تم تشغيلها تجريبيا في شهر مارس الماضي لعمليات تصدير الملح من سيناء إلى الأسواق الخارجية وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحها رسميا في شهر نوفمبر الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

منذ ساعة و 16 دقيقة

بينهم مصريان أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

منذ حوالي 12 ساعة

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الباز يكشف تفاصيل «أجراء أردوغان» للقتال فى ليبيا

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

بينهم مصريان أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

استقرار سعر الدولار اليوم

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

الرئيس نيوز

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

التخطيط تدرج مشروع "حياة كريمة" تحت بند "تدعيم الخطط التنموية" في المحافظات

خاص| المالية تقتنص 9.2 مليار جنيه من الصناديق الخاصة خلال 3 شهور

إحالة ثلاثة أطباء إلى المحاكمة التأديبية بسبب وفاة مواطن نتيجة الإهمال

منوعات

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

كشكول

تعرف على مؤشر البحث العلمي لشهر ديسمبر 2019

حصاد ربط البحث العلمى بالصناعة ودعم الباحثين خلال 2019

وكيل تعليم الفيوم يكافئ مسئولي أمن عدد من مدارس سنورس

بحضور وزير البترول.. جامعة الإسكندرية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة إنبي

إسلام سياسي

الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحضر لحرب قادمة

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

أسماء الفائزين بجوائز صالون الشباب في دورته الثلاثين

برنامج احتفالية البيت الفنى فى رأس السنة

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون والسيرك القومى اليوم

عرض الفيلم الفرنسي "في العام الماضي في مارينباد" بمركز الحرية

صفحتنا ع الفيس بوك