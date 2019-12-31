معدات كوبرى الفردان تصل موقع العمل في بورسعيد

أعلن المركز الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة CS flourish التابعة للوكيل الملاحي كادمار غادرت ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة الاقتصادية، صباح اليوم متجهة إلى ميناء شنغهاي، بعد أن قامت بتفريغ حمولتها كاملة بنحو 7342 طن من معدات وأجزاء معدنية لكوبري الفردان العائم الجديد الخاص بالسكك الحديدية، وذلك على مدار الأيام الماضية.



وكانت السفينة تحمل على متنها عدد 307 طرد بإجمالي وزن 7342 طن بطول 20000 متر مكعب وهي جزء من مكونات جسم كوبري الفردان الجديد الذي سيتم إنشاؤه لربط شرق القناة بغربها عبر السكك الحديدية وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية لتنمية سيناء وربطها بباقي محافظات الجمهورية.



وكانت السفينة قد وصلت ميناء شرق بورسعيد 23 ديسمبر الجاري، وبدأت بتفريغ حمولتها على الفور عن طريق سيارات النقل المخصصة لحمل هذه الطرود ذات الأطوال الكبيرة من السفينة إلى موقع إنشاء الكوبري مباشرة.



وأضاف المركز في بيانه أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والأمطار التي استمرت على مدار الأيام الماضية في هذه المنطقة، إلا أن العمل لم يتوقف على الرصيف وكان مستمرا ليلا ونهارا حتى أنهت السفينة تفريغ شحنتها كاملة أمس.



يذكر أن الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد التي يبلغ طولها 5 كيلومتر قد تم تشغيلها تجريبيا في شهر مارس الماضي لعمليات تصدير الملح من سيناء إلى الأسواق الخارجية وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحها رسميا في شهر نوفمبر الماضي.