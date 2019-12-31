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محافظات

«التعليم العالي»: الدولة مهتمة بتخريج أجيال تتحمل المسئولية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
الفيوم مصطفي عبدالله الصعيدي
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة مهتمة بقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع مسئولية الارتقاء بالتعليم على رأس أولوياته ضمن مخطط إعادة بناء الإنسان المصري علميًا وصحيًا ورياضيًا، وحتي يتم تخريج أجيال قادرة على العطاء وخدمة الوطن.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير التعليم العالي للفيوم وتفقده لعدد من المشروعات العلمية.

واستمع وزير التعليم العالي مع محافظ الفيوم -خلال الزيارة- لشرحٍ وافٍ حول تخصصات الدراسة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل، والتي تشمل دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والكلية التكنولوجية المتقدمة، وآليات تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وفرص العمل المتاحة أمام الخريجين.

كما استمع الوزير ومحافظ الفيوم خلال جولتهما بورش الميكانيكا إلى شرح من الطلاب حول المهام التي يؤدونها على الآلات التى يتدربون عليها.

وأشاد وزير التعليم العالي، بإمكانيات المجمع، وأكد أن تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال الدراسة العملية يتيح أمامهم فرصًا أكبر في مجالات العمل المختلفة.

فيما أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية مناسبة أمام الطلاب لتخريج أجيال تسهم في النهوض بالمحافظة في مختلف القطاعات التنموية، مشيرًا إلى أن مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم يمثل أحد ثمار التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية.

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