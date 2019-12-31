تداولات بـ102 مليون جنيه تصعد بالبورصة فى مستهل التعاملات

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الثلاثاء - آخر أيام العام - بصعود، بدعم من عمليات شراء قوية بدأت مع اللحظات الأولى من التعاملات.



وقفز المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" 1.09%، بما يعادل 151 نقطة، ليصل إلى مستوى 1089 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى " إى جى إكس 70" بنسبة 87. 0%، بما يعادل 4.7 نقطة، ليصل الى مستوى 533.5 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 102 مليون جنيه، بتداول حوالي 14.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.750 ألف صفقة شراء وبيع.