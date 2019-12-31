محتجون يقتحمون البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد

أفادت فضائية "العربية"، منذ قليل في نبأ عاجل، أن عددًا من المحتجين هاجموا البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد، بعد أن أجتمعوا اليوم الثلاثاء، أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية.



وأكدت مصادر عراقية، أن مجموعة من المناصرين لكتائب حزب الله بالعراق، بدأوا في نصب خيام اعتصام أمام بوابة السفارة الأميركية في بغداد.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، فى وقت سابق، 5 مواقع تابعة لميليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر.



على جانب آخر، أدانت إيران بشدة الهجمات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي في العراق، معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.



ودعت الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته، والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية.