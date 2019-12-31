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محافظات

بورسعيد تحتفل بالعام الجديد بشجرتى كريسماس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
بورسعيد/شيماء رشاد
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وضعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم، شجرتى "كريسماس" بحديقتي الفرما والمسلة في حي الشرق، في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وأشار المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، إلى أنه صاحب فكرة وضع شجرة عيد الميلاد بحديقة الفرما لكل أهالي بورسعيد وضيوفها وزوارها من المحافظات الآخرى.

وأوضح أنه تم تنفيذ الشجرتين بواسطة العاملين بورش المحافظة، والفنان إيهاب عثمان ومجموعة العمل معه، وتحت إشراف اللواء محمد عامر، المستشار الفني لمحافظة بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.

وتشهد محافظة بورسعيد حالة من الاستنفار الأمني لقوات الشرطة التابعة لمديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء هشام خطاب، بمحيط الكنائس والميادين الرئيسية وتجمعات المواطنين بأحياء المحافظة كافة.

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