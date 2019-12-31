مليون جنيه إيرادات «الفلوس» في 24 ساعة

يعرض في دور السينما بمختلف أنحاء الجمهورية أفلام: الفلوس للنجم تامر حسني،استدعاء ولي عمرو للنجمة حورية فرغلي.



وحقق فيلم "الفلوس" أمس الاثنين، إيرادات 1،016،437، للنجم تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وآخرون، فيما حقق فيلم "استدعاء ولي عمرو"، إيرادات 2،688.



وحقق فيلم "بيت ست"، إيرادات 8،606، بينما حقق فيلم "ولاد رزق" الذي عرض عيد الأضحى الماضي، إيرادات 9،118، وحقق فيلم "الفيل الأزرق"، إيرادات 953، وحقق فيلم "خيال مآتة" إيرادات 1،434.



وأخيرًا فقد حقق فيلم "انت حبيبي وبس" إيرادات 1،785.