مصرع وإصابة 4 طلاب إثر انقلاب سيارة فى بنى سويف

لقى طالب مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم، في حادث انقلاب ملاكي بحي الأزهري بمدينة بني سويف.



وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب يدعى أسامة سيد نعيم ١٧ سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام والمصابين وهم محمد فاضل محمد، ١٨ سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد رفعت صالح، ١٧ سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج مع سحجات وكدمات بالجسم، محمد جمال جابر ١٤ سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج مع سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بحى الأزهري.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.