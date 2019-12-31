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«لوتاه».. مصممة إماراتية تبدع أعمالها من الخزف «بروفايل»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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مصممة متعددة المهام والتخصصات،الإماراتية الشابة الجود لوتاه، المُتألقة في فنها واستعراض مكنون التراث المحلى بشكل يواكب الحياة المعاصرة، فهى تمزج بين المفاهيم التقليدية والحداثة من خلال الأشكال الهندسية المختلفة بشكل مقتبس من التراث المعماري القديم للدولة.

حصلت "لوتاه" على بكالوريوس في التصميم الجرافيكي من كليات التقنية العليا عام 2007، شاركت كمُصمم منتج في عدد من المشاريع التى تركز على ثقافة الإمارات، والحرف اليدوية التقليدية، والتصميم المعاصر.

"أحاول أن استفيد من عناصر الثقافة الإماراتية".. هكذا أجابت على سؤال عن سبب تركيزها على الثقافة الإماراتية خلال أحد الحوارات المنشورة لها، مضيفةً أنها تركز على هذه الثقافة ولكن بشكل حديث لتُناسب الجيل الجديد، مؤكدة أنها تتمنى أن تشارك في العديد من المهرجانات داخل وخارج الإمارات على نطاق أوسع خلال الفترة القادمة.

وعن نصيحتها للشباب قالت: المجال مليء بالإبداع فأنصحهم بالمثابرة ودائمًا عليهم تقديم الأفضل، لإظهار إبداعهم ويكونوا أكثر إطلاعا في عالم التصميم الحديثة والسوق الجديد؛ لكشف ما بها من إبداع رغم بساطة الأدوات المستخدمة لصنعها.

كل قطعة تركز عليها تحاول أن تخرج منها آخر ما بها من إبداع من نقوس مُتقنة، وخطوط ناعمة تنُم على ما ورائها من مُصممة مبدعة، وتستوحي أعمالها من القطع الأثرية حولها مثل المساجد وما يرسم عليها وتراها بعين آخرى لتعكس هذا على ما ترسمه من زخارف ونقوشات لتبدو في النهاية وكأنها لوحة فنية.

"عندما يكون هناك شغف فالنجاح مضمون إلى حد كبير"..هكذا كانت كلماتها طوال الوقت وهي تضع الشغف وحب العمل من أولى خطوات نجاح الفرد.

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