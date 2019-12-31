بينهم مصريان أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

كشف مؤشر "بلومبرج" للأثرياء الذي رصد أغنى 500 ملياردير بالعالم خلال عام 2019 عن ضم 8 أثرياء عرب.



ووفقا للمؤشر، فإن أكثر الأشخاص العرب ثراءً قفزت ثرواتهم في المجمل بنحو 3.86 مليار دولار ما يعادل 7% لتصل إلى 59.8 مليار دولار من 55.94 مليار دولار.



ويعني ذلك أن قيمة زيادة ثروة الأثرياء العرب تمثل 0.3% من إجمالي ما جمعه الأثرياء حول العالم خلال 2019 والتي تجاوزت قيمتها 1.2 تريليون دولار.



وبحسب المؤشر، تصدرت السعودية، في عدد الأثرياء العرب في القائمة بـ4 أثرياء، تلتها مصر والإمارات العربية بـ4 أثرياء.



وضمت القائمة كلًا من "الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، ومحمد الجابر، وسطان الكبير من السعودية، وماجد الفطيم، ويوسف علي من الإمارات، ونجيب ساويرس، وسميح ساويرس من مصر.



وتصدر السعوديون قائمة المليارديرات العرب؛ إذ جاء الوليد بن طلال الأول عربيًا، والـ98 عالميًا، بثروة بلغت 14.7 مليار دولار بزيادة 71.7 مليون دولار.



وجاء محمد العمودي الثاني عربيًا، والـ195 عالميًا، بثروة بلغت 8.64 مليار دولار بزيادة 355 مليون دولار، وتتركز استثماراته في قطاع الطاقة.



وفي المرتبة الثالثة عربيًا، جاء رجل الأعمال سعودي محمد الجابر؛ مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي آي العالمية القابضة والذي تتركز استثماراته في قطاع التجزئة، وجاء عالميًا في المرتبة الـ247 عالميًا، بثروة بلغت7.19 مليار دولار بزيادة 4.72 مليون دولار.



وحل رابعًا الأمير سلطان بن محمد الكبير؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وتتركز استثماراته بالقطاع الاستهلاكي، والمرتبة 387 عالميًا، بثروة 5.39 مليار دولار.



وضمت القائمة رجال أعمال إماراتيين، أبرزهم ماجد الفطيم الذي يركز استثماراته بقطاع العقارات واحتل المركز 284عالميًا بثروة بلغت 6.56 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ1.11 مليار دولار.



واحتل يوسف علي الذي يركز استثماراته بقطاع الأغذية والمشروبات المركز 391 عالميًا، بثروة بلغت 5.34 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ591 مليون دولار.



وجاء رجلا الأعمال المصريان ناصف ونجيب ساويرس في المرتبتين الـ267، و413 على التوالي، بعد وصول ثروة الأول إلى 6.82 مليار دولار بزيادة 859 مليون دولار، والثاني إلى 5.19 مليار دولار بزيادة 423 مليون دولار.



واستأثر أمريكيان بالمراكز الأولى على مؤشر "بلومبيرج" لهذا العام، وهما: جيف بيزوس؛ مؤسس ومالك موقع "أمازون" للتسوق عبر الإنترنت، بثروة إجمالية بلغت 115 مليار دولار، بتراجع 10.1 مليار دولار.



وحل ثانيًا، بيل جيتس؛ مؤسس "مايكروسوفت"، بثروة بلغت 113 مليار دولار، بزيادة 22.7 مليون دولار.



وقاد مكاسب الثروة في عام 2019 رجل الأعمال الفرنسي "برنار أرنو"، حيث صعدت ثروته بنحو 36.5 مليار دولار في غضون اثني عشر شهرًا، ليكون في المرتبة الثالثة بمؤشر بلومبرج للأثرياء.