تباين أداء مؤشرات الكويت بمستهل التعاملات

تباينت المؤشرات الكويتية لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الثلاثاء، حيث هبط المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.01 % و0.12 % على التوالي، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.04 %.



وتصدر قطاع العقارات الارتفاعات في تمام الساعة 9:45 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو نسبته 0.42%، كما ارتفع البنوك 0.08 %، فيما تصدر المواد الأساسية التراجعات بانخفاض قدره 0.65 %.



وجاء سهم "أبيــار" على رأس الارتفاعات للأسهم المدرجة بالبورصة بزيادة بلغت نسبتها 11.11 %، فيما تصدر سهم "المعدات"قاائمة المتراجعين بنحو 4.65 %.



وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت بالمستهل 56.4 56 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1806 صفقات حققت سيولة بقيمة 9.7 مليون دينار.



وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.25 مليون دينار مرتفعًا 0.62 %، بينما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 7.4 مليون سهم مرتفعًا 2.09 %.