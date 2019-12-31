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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات الكويت بمستهل التعاملات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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تباينت المؤشرات الكويتية لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الثلاثاء، حيث هبط المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.01 % و0.12 % على التوالي، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.04 %.

وتصدر قطاع العقارات الارتفاعات في تمام الساعة 9:45 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو نسبته 0.42%، كما ارتفع البنوك 0.08 %، فيما تصدر المواد الأساسية التراجعات بانخفاض قدره 0.65 %.

وجاء سهم "أبيــار" على رأس الارتفاعات للأسهم المدرجة بالبورصة بزيادة بلغت نسبتها 11.11 %، فيما تصدر سهم "المعدات"قاائمة المتراجعين بنحو 4.65 %.

وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت بالمستهل 56.4 56 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1806 صفقات حققت سيولة بقيمة 9.7 مليون دينار.

وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.25 مليون دينار مرتفعًا 0.62 %، بينما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 7.4 مليون سهم مرتفعًا 2.09 %.

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