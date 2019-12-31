اليوم.. «المركزي» يربط ودائع بـ 50 مليار جنيه

يربط اليوم البنك المركزي المصري، ودائع بمعدل ثابت بقيمة اجمالية تبلغ 50 مليار جنيه لأجل 6 أيام بعائد ثابت بلغ 12.75%.



ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لتقليل معدلات السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.



ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.

