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تكنولوجيا

مايكروسوفت‭:‬ متسللون من كوريا الشمالية سرقوا بيانات حساسة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:25 ص
مايكروسوفت‭
مايكروسوفت‭
وكالات
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قالت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء إنها سيطرت على نطاقات على شبكة الانترنت استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تُدعى "ثاليوم" لسرقة معلومات.

وقالت الشركة في منشور على مدونة إن من المعتقد أن ثاليوم تعمل من داخل كوريا الشمالية وإن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفرادا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين.

وقالت الشركة إن معظم الأهداف توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وخدعت ثاليوم الضحايا من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو عادية للوهلة الأولى.

وقالت مايكروسوفت إنها سيطرت على 50 نطاقا على الانترنت استخدمتها الجماعة لإدارة عملياتها في أعقاب قضية رُفعت على الجماعة في محكمة جزئية بولاية فرجينيا الأمريكية وصدور أمر قضائي فيها.

وقالت الشركة إن ثاليوم استخدمت برمجيات خبيثة لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات، وهي الجماعة الرابعة التي تتخذ ضدها مايكروسوفت إجراء قضائيا.

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