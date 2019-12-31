رئيس وزراء أستراليا: نأسف لمصرع ثالث رجل إطفاء

أعرب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم الثلاثاء عن أسفه لمصرع ثالث رجل إطفاء متطوع إثر انقلاب شاحنته في ولاية "نيو ساوث ويلز"، مشيدا بجهوده فى مكافحة الحرائق.



وقال موريسون - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إن التحدي في مكافحة الحرائق كان كبيرا وصعبا للغاية ولكن استجابة خدمات الطوارئ كانت هائلة.



ويعد صامويل ماك بول (28 عاما) هو ثالث رجال إطفاء متطوع يلقى مصرعه في ولاية "نيو ساوث ويلز" خلال الإسبوعين الماضيين خلال مكافحة الحرائق المنتشرة في جميع أنحاء استراليا.



وتأتي تصريحات موريسون بعد أن ساءت الأحوال الجوية في ولايتي "فيكتوريا" و"نيو ساوث ويلز" أمس الإثنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح عاتية.



وكانت تقارير إعلامية في استراليا قد أفادت في وقت سابق بأنه تقرر إلغاء الألعاب النارية الشهيرة التي تقام في رأس السنة الميلادية بالعاصمة كانبرا، بسبب أزمة الحرائق الحالية التي تشهدها البلاد.



ومازالت الضغوط تتزايد على مدينة "سيدني" لإلغاء الألعاب النارية التي تقام بها أيضا بسبب تفاقم أخطار الحرائق الهائلة التي تشهدها البلاد والتي أسفرت حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي إلى جانب نحو ألف منزل.



ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق ليلة رأس السنة الميلادية إلى 38 درجة مئوية في العاصمة كانبرا و33 درجة مئوية في مدينة "سيدني" أكبر مدينة في استراليا.



يشار إلى أن مسئولي الأرصاد الجوية في استراليا قد حذروا مؤخرا من نشوب المزيد من حرائق الغابات المشتعلة بالفعل في البلاد نظرا لتشكل موجة حارة شديدة من المتوقع أن تضرب البلاد قريبا.