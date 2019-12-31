حصيلة جديدة: 50 قتيلا في إعصار «فانفون» بالفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا.



وذكرت قنوات فرنسية الإخبارية اليوم الثلاثاء أنه مازال هناك نحو 5 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن إعصار "فانفون" يعد رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية.



كانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة مما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفلبينية.



وأثر الإعصار على ما يقرب من 2 مليون شخص وألحق أضرارا بأكثر من 378 ألف منزل، وتسبب في إصابة 143 شخصا.