اجتماع طارئ في «الجامعة العربية» لبحث الأزمة الليبية اليوم

تعقد جامعة الدول العربية، اجتماعًا طارئًا في القاهرة، صباح اليوم، على مستوى المندوبين حول تطورات الأوضاع في ليبيا.



وبحسب بيان صادر عن الجامعة أمس، فإن الاجتماع الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة، يأتي بناء على طلب مصر؛ لبحث التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك.



كما يأتي هذا الاجتماع على خلفية الاتفاقين الموقعين بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا، حيث ترفض مصر وقبرص واليونان ودول آخرى أي تدخل أجنبي في الشئون الليبية وتحذر من عواقبه.



وتقدمت القاهرة بمذكرة رسمية للجامعة لعقد الاجتماع من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي تنذر بتهديد استقرار المنطقة، داعية لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.