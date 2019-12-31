مصرع أمريكي في إطلاق نار بـ«تينيسي»

لقي شاب أمريكي من أصل أفريقي مصرعه في حادث إطلاق نار وقع فجر اليوم الثلاثاء في ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة المحلية، نقلا عن وكالة شينخوا الصينية الجديدة.



وحددت الشرطة هوية الضحية على أنه مونتاي جراي، البالغ من العمر 22 عاما.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه حينما وصلت الشرطة، عثرت على جراي وهو يعاني من جروح خطيرة جراء إصابته بطلق ناري في جذعه، وكان راقدا خارج ما أظهرت لقطات فيديو بأنه مبنى مكون من طابقين حيث يُعتقد بأنه كان يقيم.



وتم نقل جراي إلى مستشفى قريب، حيث تم الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.



وطلبت الشرطة تقديم المساعدة في تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.