جوتيريش: الشباب أكبر مصدر للأمل في ظل انعدام الأمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء، إن شباب العالم هم "أكبر مصدر" للأمل بينما يدخل العالم عام 2020 مع "عدم يقين وانعدام أمن في كل مكان".



وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة مصورة بمناسبة العام الجديد إن تغير المناخ ليس مشكلة طويلة الأمد فحسب، ولكنه خطر جلي وقائم و"لا يمكننا أن نكون ذلك الجيل الذي ظل يعبث مبتهجا بينما الكوكب يحترق".



وتابع "لكن هناك أيضا بوادر أمل"، مضيفا أنه يوجه رسالته بمناسبة حلول العام الجديد إلى"أكبر مصدر للأمل، وهم شباب العالم".



وأشاد جوتيريش بقوة الشباب حول الكوكب، وقال إنه سواء تعلق الأمر بالعمل المناخي أو بتحقيق المساواة بين الجنسين أو العدالة الاجتماعية أو حقوق الإنسان، "فإننا نرى جيل الشباب يتصدر الخطوط الأمامية والعناوين الرئيسية".



وأشار الأمين العام إلى أن الشباب "يطالبون عن حق بدور في تشكيل المستقبل"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تساندكم معكم وتنتمي إليكم".



وقال أيضا إن العالم بحاجة إلى الشباب لمواصلة التحدث والاستمرار في الضغط في عام تحتفل فيه الأمم المتحدة بالذكري الـ75 لتأسيسها.