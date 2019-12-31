غدًا.. عرض «الجوكر» بأتيليه الإسكندرية

ينظم أتيليه الإسكندرية "جماعة الفنانين والكتاب" غدا الأربعاء عرضا خاصا للفيلم الأمريكى "الجوكر" Joker، ضمن عروض نادى الفيلم.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الدراما والإثارة، فى عام ١٩٨١ حول قصة أصل الجوكر، ممثل كوميدى فقير، يعيش فى مجتمع طبقى تنتشر به الجريمة والبطالة، يعانى مرضا عقليا يتجاهله المجتمع، يجعله يضحك فى أوقات غير مناسبة، وتتوالى أحداث الفيلم ليتحول الممثل البسيط إلى حياة الجريمة والفوضى.



فيلم "الجوكر" من إنتاج أكتوبر الماضى، بطولة خواكين فينيكس، روبرت دى نيرو، زازى بيتز، فرانسيس كونروى، بريت كولين، مارك مارون، واخراج تود فيليبس.



وبلغت ايرادات الفيلم منذ بدء عرضه فى أكتوبر الماضى فى دور السينما الأمريكية، وخلال يومين ٩٣ مليون دولار، وتخطت ايراداته حاجز المليار دولار فى منتصف نوفمبر الماضى.