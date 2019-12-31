سعد الجمال: 2020 عام حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي

هنأ اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.



وقال اللواء سعد الجمال في تصريحات له، إن ما شهده العام المنصرم من أحداث واضطرابات ونزاعات في العديد من مناطق العالم وعلى الأخص المنطقة العربية، فإن الآمال تنعقد أن يكون العام الجديد يشهد سلامًا واستقرارًا لما فيه الخير للبشرية والإنسانية في ظل أجواء تسودها المحبة والوئام والسلام.



وأشار "الجمال"، إلى أنه إذا كان العام المنقضي قد شهد إنجازات هائلة على المستوى المحلي في مختلف المجالات ووسائل القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فنحن نتطلع في العام الجديد بكل الأمل والرخاء أن تتسع وتتعاظم المكاسب وأن يكون عام الحصاد لثمار الإصلاح الإقتصادي ليعم الرخاء والرفاهية.