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حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى عين شمس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:36 ص
جريدة الدستور
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أمرت نيابة عين شمس، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة بطاريات السيارات، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع عين شمس دائرة القسم، وتمكنت من ضبط "محمد. ر. ع"، 31 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 16681 لسنة 2018م عين شمس "سرقة وسائل نقل" وبحوزته "بطارية سيارة" مجهولة المصدر، ومفك، وزردية".

وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك "مايكل. ر"، 36 سنة، صيدلى بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على البطارية، واتهمه بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه عدد 3 حوادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب.

وكانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة التى تستخدم فى المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التى أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطع سلاح نارى، و255 قضية مخدرات، وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطع سلاح نارى، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، وطلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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