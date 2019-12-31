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حوادث

كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات مرورية بالأميرية منعًا للزحام

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:34 ص
جريدة الدستور
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تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط التحويلات المرورية التى تستغرق ثلاثة أشهر لإجراء أعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بمنطقة الأميرية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية.

يأتى ذلك بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال ليلًا ونهارا.

وستشمل جميع الأعمال بمنطقة الأميرية، استقطاع 2 حارة مرورية بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات لنقل حركة المرور الطولى بشارع الحرية مرورًا أعلى شارع عمر المختار، مع الاستبقاء على عدد 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض لا يقل عن 7 أمتار لخدمة حركة المرور الطولى بشارع الحرية.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أجرت تحويلات مرورية لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحور الثورة بمصر الجديدة أسفل كوبرى أبو غزالة لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، أثناء إجراء الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية بمحور الثورة فى الاتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبرى أبو غزالة، وذلك لقيام إحدى الشركات بأعمال ضبط منسوب الطريق والانتهاء من أعمال الرصف.

وأجريت خلال تلك الأعمال غلق الطريق الرئيسي لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلًا من يوم الخميس الموافق 19122019، وغلق طريق الخدمة أسفل كوبري أبو غزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسي لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلًا من يوم الأحد الموافق 22122019.

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