الأمم المتحدة تعلن تعيين رئيسة جديدة لمكتبها فى نيروبى

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الثلاثاء، عن تعيين زينب هاوا بانغورا من سيراليون كمديرة عامة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.



وقال بيان للأمم المتحدة إن "بانجورا، وهي داعية دؤوبة لحل النزاعات والمصالحة، ومدافعة عن حقوق الإنسان، كانت في الآونة الأخيرة الممثلة الخاصة للأمين العام المكلفة بمسألة العنف الجنسي في النزاعات في الفترة من 2012 إلى 2017".



وأضاف البيان أنها سبق أن شغلت منصب وزيرة الصحة والنظافة الصحية ومنصب وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة سيراليون.



ويعد مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، الذي أنشأته الجمعية العامة في عام 1996، مقر الأمم المتحدة في أفريقيا.