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فن

تفاصيل لقاء وزير الرياضة ومحمود حميدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:05 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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التقى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الفنان محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، بحضور نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب، وذلك لمناقشة مساهمة وزارة الشباب في الدورة التاسعة، والتى ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020 في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأكد وزير الشباب أهمية المهرجان في دعم العلاقات من الدول الأفريقية الشقيقة وضرورة دعم وزارة الشباب والرياضة لهذا الحدث الأفريقي المهم كجزء من دور وزارة الشباب، وهو العمل على تنمية وعى الشباب.

واتفق معه محمود حميدة على أهمية العمل على تنمية وعي الشباب في مراكز الشباب المختلفة ثقافيا وفنيا، وتحدث سيد فؤاد عن دعم الوزارة الدائم للمهرجان، خاصة أنه يضم فى فعالياته أكثر من 70% من الشباب من ضيوفه وصناعه. وأكدت عزة الحسينى امتداد المهرجان هذا العام للمدينة الشبابية بالطود بالبر الغربى لتقديم عروض وورش هناك.

وأكدت نجوى صلاح حضور عدد من الشباب من المحافظات الأخرى لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة.

مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

وتحتفى إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع "شركة أفلام مصر العالمية" بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين ( 1926 – 2008 )، بعروض أفلامه في القارة الإفريقية في ذكرى ميلاده أيام 24، 25، 26 يناير 2020.

وصرح سيد فؤاد رئيس المهرجان بأنه سيتم عرض الأفلام الروائية (الأرض – باب الحديد – عودة الابن الضال) والفيلم التسجيلي ''هاملت الاسكندراني'' والذي يحكي عن نشأته وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت للمخرجة منى غندور.

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