أروى جودة تعود لدراما رمضان.. وتواصل تصوير "يوم ١٣"

تعاقدت الفنانة أروى جودة على المشاركة في فيلم "يوم ١٣" مع المنتج وائل عبدالله، حيث تشارك في بطولته، بجانب الفنانين أحمد داوود ودينا الشربيني.



وتقدم أروى من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، حيث تصور حاليا في اللوكيشن الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.



ومن ناحية أخرى، انتهت أروى جودة من تصوير أحداث شخصيتها في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تشارك فيه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والفنانين أحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر، والفيلم من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في أجهزة منتصف العام المقبلة، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، حيث تقدم هيفاء شخصيتين أحدهم فتاة شعبية والأخير فتاة أرستقراطية.



وتعاقدت أروي جودة مؤخرا على المشاركة في عمل درامي لشهر رمضان المقبل ولكنها تتكتم على تفاصيله لحين بدء التصوير وتعود أروى من خلال هذا العمل لسباق رمضان مرة أخرى بعد غياب الموسم الماضي، وكان آخر أعمال أروى جودة مسلسل "أهو ده اللي صار" الذي عرض منذ عدة شهور وحقق نجاح كبير.