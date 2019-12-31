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الثقافة

برنامج احتفالية البيت الفنى فى رأس السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:57 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يُقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية٬ احتفالية رأس السنة٬ والتي تبدأ في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح البالون بالعجوزة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أروع وأشهر الفقرات الفنية لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مع مجموعة من المنوعات يقدمها الفنان هاني النابلسي والفنان فيصل خورشيد والفنان حسان العربي، وتقدم الحفل الفنانة علا رامي.

يشمل الجزء الأول من الحفل مشاركة من فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب، حيث يقدم الفنانون: عماد كمال، وعبدالله الجسمي، وأحمد الأمير، وكمال كمال، مجموعة من أحدث أغاني الفريق وأشهر الأغاني الشبابية لنجوم الغناء في مصر، ثم تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، مجموعة من استعراضاتها الفنية التي اشتهرت بها منها: "المجوز، والحصان، وحسنين ومحمدين، والتنورة".

كما يقدم نجوم السيرك القومي مجموعة من الفقرات الفنية في الجزء الأول من الحفل منها: "التوازن على الكراسي للفنان أشرف راشد، والخناجر للفنان وائل فتحي، والكاوتشوك للطفلة تقى، والديابلو للفنانة زيزي٬ وفقرة المهرج للفنانة جيهان عاشور".

كما يقدم بيت الفنون على قاعة صلاح جاهين العرض المسرحي "بحر الهوى" في التاسعة والنصف مساء، المسرحية من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بطولة: "علا رامي، وعادل أنور، وهاني النابلسي، وفيصل خورشيد، وسيف عبدالرحمن، ونوال سمير، وحسان العربي، وعاطف سعيد، وفتحي الهواري، وفكري القناوي"، بالإشتراك مع كوكبة من نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية٬ تأليف محمد عبدالله وإخراج هاني النابلسي.

وفي الثامنة مساء٬ يواصل السيرك القومي تقديم برنامج شعبة سيرك القاهرة بمقره بالعجوزة، يتضمن البرنامج أكثر من 13 فقرة فنية منها: "المشي على السلك، والدودة الشقية، والكرابيج، والمهرج، والطوق الهوائي، والجونجلير، واستعراض الخيول، والتوازن، والساحر"، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن مدحت كوتة.

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