عرض الفيلم الفرنسي "في العام الماضي في مارينباد" بمركز الحرية

يعرض بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة مساء اليوم الثلاثاء٬ الفيلم الفرنسي "في العام الماضي في مارينباد" سيناريو ألان روب جرييه٬ ومن إخراج آلان رينيه. الفيلم من إنتاج عام 1961 وتبلغ مدة عرضه 94 دقيقة.



تدور أحداث الفيلم حول رجل وامرأة٬ تدور بينهما قصة حب غامضة. تبدو المرأة مترددة ومضطربة، على عكس رجلها الذي يظهر واثقًا من كلامه وهو يروي تفاصيل كل ما حصل بينهما طيلة عام كامل، كان مليئًا بالحب الغامض الذي يطل مع كل التفاتة يلتفتها أشخاص الرواية. المرأة لا زالت غير مصدقة لما يجري، مع أنها من داخلها معجبة بذلك، وهذا في ظل طباع زوجها الجامدة الذي لا يعيرها الكثير من الاهتمام أو يغمرها بمشاعره كما يفعل هذا الرجل الذي ظهر في حياتها فجأة ليخطف الأضواء إليه.