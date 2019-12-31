حبس عاطل بتهمة إضرام النيران فى منزل جاره بحلوان

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل 4 أيام، بتهمة إضرام النيران في منزل ملك جاره، بالاشتراك مع أشقائه الثلاثة ـ هاربين ـ بسبب خلافات بينهم، كما قررت النيابة ضبط وإحضار باقى المتهمين، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الوقعة وأمرت بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الوقعة.



وتلقى النقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المواطنين، مفاده قيام 4 أشخاص، بإضرام النيران في منزله، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو "أحمد محمد أبوضيف"، وشهرته "على أبوضيف"، و"عبدالحافظ"، بالاشتراك مع 2 آخرين، وارتكبوا الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة اللازمة تم القبض على المتهم الأول، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.