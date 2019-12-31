"إساءة معاملة الأطفال ونتائجها" فى كتاب جديد عن مجاز الثقافية

صدر مؤخرا عن مؤسسة مجاز الثقافية للنشر٬ كتاب "معاملة الأطفال في ضوء ذكائهم الانفعالي وإدراكهم للإساءة" من تأليف د.صبري سيحه.



ومما جاء في مقدمة الكتاب: "خبرة إساءة معاملة الأطفال لا تقود بالضرورة لنفس النتائج لدى الأفراد المختلفة. ومثل هذا التنوع ينبُع من حقيقة أن العلاقة بين حدوث إساءة المعاملة وأثرها في الطفل معقدة. ليست علاقة خطية بسيطة بين السبب والنتيجة، فهناك مجموعة متنوعة من السمات والقدرات لدى الأطفال تلطف من خبرات إساءة معاملتهم وتلعب دورًا مهمًا في تَكيُّفهم لحالات الإيذاء.



تميل بحوث أساليب المعاملة الوالدية إلى أن تكون متقاربة بدرجة كبيرة في تعريف وتقييم بنى الأبوة أي الأسس التي تبنى عليها أساليب المعاملة الوالدية، معظم هذه البحوث تشترك في افتراض بأن أبعاد وأساليب المعاملة الوالدية تشير إلى تصورات مستقرة نسبيًا لدى الآباء تتمثل في أن الهدف من هذه الأساليب توجيه السلوك، إلا أنه من المهم للتوجيه الرشيد أن يبدأ بفكرة النمو، وليس بغرض تعديل السلوك.