منشورات تكوين تطرح رواية جديدة للناشئة بعنوان "أمنية جديدة"

صدر حديثًا عن منشورات تكوين٬ ضمن سلسلة مرايا رواية للناشئة بعنوان "أمنية جديدة" للكاتبة تسنيم الحبيب.



ومن أجواء الرواية نقرأ: "بدأت المعلمة تخط عنوان درس الرياضيات:"الجذور التربيعية والأعداد غير النسبية"، على نحوٍ غير متوقع شعرت حنان بالنعاس، تحب دروس الرياضيات دائمًا، لكنها لم تنم ليلة الأمس جيدًا، كان القلق يُحارشها، وحزن الأيام المختلفة يهبط على عينيها.



بالأمس قامت مِرارًا من سريرها لتقصد غرفة أمها التي لم تكن تنام جيدًا أيضًا على ما يبدو. في المرة الثالثة، طلبت منها أمها أن تستلقي بقربها، قالت وهي تبتسم إن هذه الليلة استثناء، عليها ألَّا تعتاد عليه، فردت حنان بغضب:"من الأفضل ألَّا أعتاد على أي شيء، لأن كل شيء من الممكن أن يُسلَبَ مني"، صمتت أمها ونظرت إليها نظرة مؤنِّبة.



فعادت تحكي بصوت متهدج: "اعتدت عليكما معًا، لماذا علينا أن نفترق"؟