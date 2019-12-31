أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق نارى ولا يمكن استجوابه.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابها؛ نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين.



وتم بإرشاده ضبط السيارة والسلاح النارى المستخدمان في ارتكاب الواقعة.



وأثناء تلقي المجني عليه العلاج داخل المستشفى توفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عدد من أهليته بالاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها؛ اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.



وتمكنت قوات الشرطة بنقطة تأمين المستشفى من السيطرة على الموقف وضبط الجناه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.