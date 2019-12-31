-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق نارى ولا يمكن استجوابه. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابها؛ نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين.

وتم بإرشاده ضبط السيارة والسلاح النارى المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وأثناء تلقي المجني عليه العلاج داخل المستشفى توفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عدد من أهليته بالاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها؛ اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.

وتمكنت قوات الشرطة بنقطة تأمين المستشفى من السيطرة على الموقف وضبط الجناه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. أمنية عمرو أديب للزمالك في 2020

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة 12 في انقلاب سيارة ترحيلات بأكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

الباز: معارضو مصر بلا خيال وما حدث في يناير لن يتكرر

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

تصوير جديد يكشف عن أمراض الأطفال العقلية مبكرا

أعراض سرطان الجيوب الأنفية

الرئيس نيوز

الآثار: سنحمي تماثيل التحرير من عبارات "أحمد ومنى"

البترول: مصر باعت 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري في 2019

إيقاف طارق العشري 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

قبل ساعات من تطبيقه.. التأمينات تخاطب الحكومة بالتعليمات الجديدة لتحصيل الاشتراكات والغرامات

منوعات

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

كشكول

التعليم العالي تنفذ توصيات الرئيس.. الجامعات تستعد لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

"التعليم" تعترف: المدارس الخاصة تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية

"أفرع الجامعات الدولية في مصر".. التعليم العالي: فرصة للاحتكاك بالمجتمع العالمي

دراسات الشرقية تهدد بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

إسلام سياسي

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. الجباس يناقش "نادي النيل الأسود السري" بالنيل الثقافية

الأربعاء.. الشربيني عاشور يناقش "سجين مسقط" بالنيل الثقافية

اتحاد الكتاب ينظم مؤتمرًا للجنة إحياء التراث المعاصر.. غدًا

أحمد مراد.. كيف تصل لـ«الأكثر مبيعًا» بأسهل طريقة؟

صفحتنا ع الفيس بوك