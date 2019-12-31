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حوادث

كشف غموض سرقة 3 خواتم ألماس من منزل سيدة بالجمالية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:40 ص
جريدة الدستور
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كشفت تحقيقات نيابة الجمالية الجزئية، أن الدافع وراء قيام فتاة بمساعدة صديقها على سرقة 3 خواتم مرصعة بالألماس من منزل شقيقتها بدائرة القسم، هى مرورها بضائقة مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة ـ دائرة القسم، مفادها قيام شخصين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كلًا من: "محمد.ي"، 24 سنة، عامل، وصديقته "روان. ي"، 22 سنة، ربة منزل وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن 3 خواتم مرصعة بفصوص ألماس) مجهولى المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، واعترف الأول بسرقتها من داخل مسكن شقيقة الثانية "نسمة. ي"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة السويس بأسلوب "التسلق والدخول من الشرفة"، وأضافت المتهمة الثانية أن شقيقتها تتواجد بمسكنها بمفردها، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك استعانت بصديقها المتهم الأول وارتكابه الواقعة.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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