السيطرة على حريق داخل منزل فى حلوان دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل منزل فى منطقة حلوان دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الحريق جنائي، حيث قام 4 أشخاص بإضرام النيران فى منزل جارهم؛ بسبب خلافات متكررة بينهم، وألقي القبض على متهم منهم، ويكثف رجال المباحث بقسم شرطة حلوان، من تحرياتهم للقبض على المتهمين الثلاثة الهاربين.



كان طفلان لقيا مصرعهما نتيجة لاختناقهما بحريق شقة سكنية بمنطقة أبو رواش التابعة لدائرة قسم كرداسة، بسبب ماس كهربى، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل الشقة السكنية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان، فيما تم نقل الجثتين للمستشفى.



كما نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الحوامدية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.



