"ديمقراطية الخوف" جديد الباحث اللبنانى أنطوان ساروفيم

صدر حديثا عن دار الفارابي٬ كتاب جديد بعنوان "ديمقراطية الخوف.. قراءة في الحالة اللبنانية" من تأليف الباحث د. أنطوان ساروفيم.



ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: "يأسر الخوف الجماعات، في أقبية، لا شموس تخرقها، ولا أقمارًا. فالأنوار تحترق مصابيحها حيث التصحر الفكري. يؤرقنا خوفنا. يخلق لدينا أعداءً من الأوهام.



فنتحول بدورنا إلى أوهام. وكأني بالخوف حارسًا، يقيد المارد المتألق في كياننا، لاعتقال حريتنا، ومستقبلنا.



لقد غرّد الخوف في ديمقراطيتنا. حمل كل فرد منّا بندقية يطلق سمومها على الآخرين. فإذا لم تكن الديمقراطية مفهوم انداج، فهي مقصلة تشنق الشعوب في أحلامها. لقد حملنا الخوف حجارة على قوتنا. أثقلت كاهلنا.



لم نبنِ منها الوطن، بل تراشقنا بها. فكيف يبنى وطن حجارته الخوف؟



يذكر أن د. أ. أنطوان ساروفيم، باحث، وأستاذ جامعي. كتب في السلوك الانتخابي في لبنان، ورأى أن هذا السلوك يتطابق مع مفهومَيْ "العنف الديمقراطي" و"تبييض الأصوات". صدر له مقالات، وأبحاث، ومؤلفات أبرزها: الانتخابات النيابية في زحلة والبقاع ـ من المتصرفية حتى الاستقلال، دار كتابنا، زحلة، 1990. ـ الانتخابات النيابية في زحلة والبقاع ـ حقبة الاستقلال (1943-1972)، منشورات المؤلف، زحلة، 1996. ـ الانتخابات النيابية في محافظة البقاع (انتخابات 1996 ـ أو ظاهرة الزواج المتعدد)، منشورات المؤلف، زحلة، 1997. ـ الانتخابات البلدية والاختيارية في زحلة (حدود السياسي واللا سياسي ـ حساب 1998)، منشورات المؤلف، 2000. وظيفة الانتخابات النيابية في لبنان، دار الفارابي، 2015.