أسوار القرية.. جديد سامح فايز عن دار الهالة

صدر حديثا عن دار الهالة للنشر والتوزيع رواية "أسوار القرية" للروائي والكاتب الصحفي سامح فايز، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51.



وقال سامح فايز عن الرواية: في بداية علاقتي بالكتابة صدر لي كتابين منذ 5 سنوات، وكان نجاحهم مرتبطا بالمشهد السياسي وقتها بغض النظر عن جودة المكتوب فنيا من عدمه.



وأضاف "فايز" في تصريح لـ"الدستور": طول هذه الفترة كانت تشغلني الحكاية المكتوبة والتي أرى أن المشهد حصرها في غير إطارها الطبيعي الذي تمنيته.



وتابع فايز: ومع انتهاء عقدي الكتابين اتخذت قرارا ألا أعاود طبعهما مرة أخرى، وأعدت كتابة الفكرة بروح ورؤية ونضج اختلف عن ٧ سنوات مضت وقت أن بدأت الكتابة، والنتيجة كانت رواية أسوار القرية التي أعتبرها فعليا عملي الثالث بعد رحلة يوسف والذي صدر عن دار الكرمة وكتاب بيست سيلر الذي صدر عن الدار المصرية اللبنانية.