مصادر: البابا تواضروس يترأس صلاة ليلة رأس السنة بـ"كاتدرائية الإسكندرية"

أكدت مصادر كنسية أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس صلاة ليلة رأس السنة الميلادية مساء اليوم الثلاثاء، بكاتدرائية المرقسية الإسكندرية.



وأوضحت المصادر، أن البابا تواضروس الثاني، من المقرر أن يترأس صباح الأربعاء صلاة القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.



يأتى ذلك في إطار احتفالات الكنائس برأس السنة الميلادية.



ومن ناحيه أخرى تحتفل الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، برأس السنة الميلادية؛ مساء اليوم الثلاثاء؛ بمقر الكنيسة في السابعة مساءً ويستمر حتى التاسعة مساءً.



ويشارك فريق ترانيم الكنيسة وخدمة الكلمة في الفعاليات على أن يلقي كلمة الحفل القس سامح موريس.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.