ننشر نتائج اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه، اليوم الإثنين، أزمة الكيانات الوهمية، وقرر التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي بعدما تم تقديم قائمة بهم، بالإضافة لبحث آخر مستجدات أزمة اعتصام محرري إحدى الصحف الخاصة.



وأكد المصدر، أن الاجتماع لم يتطرق لشؤون القيد أو تكويد الصحف، لافتا إلى أن المجلس ناقش بعض الأمور التي تتعلق بالعاملين.



كما تم تفويض النقيب ضياء رشوان، للتواصل مع رؤساء تحرير بعض الصحف القومية، فيما يتعلق بشكاوى انتهاك بعض رؤساء تحرير الصحف ميثاق الشرف، والخوض في الحياة الشخصية للمواطنين وبعض أعضاء مجلس النقابة.



جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس النقابة؛ لبحث شؤون المبنى والموظفين والأعضاء.