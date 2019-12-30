-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ننشر نتائج اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:41 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
طباعة
ناقش مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه، اليوم الإثنين، أزمة الكيانات الوهمية، وقرر التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي بعدما تم تقديم قائمة بهم، بالإضافة لبحث آخر مستجدات أزمة اعتصام محرري إحدى الصحف الخاصة.

وأكد المصدر، أن الاجتماع لم يتطرق لشؤون القيد أو تكويد الصحف، لافتا إلى أن المجلس ناقش بعض الأمور التي تتعلق بالعاملين.

كما تم تفويض النقيب ضياء رشوان، للتواصل مع رؤساء تحرير بعض الصحف القومية، فيما يتعلق بشكاوى انتهاك بعض رؤساء تحرير الصحف ميثاق الشرف، والخوض في الحياة الشخصية للمواطنين وبعض أعضاء مجلس النقابة.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس النقابة؛ لبحث شؤون المبنى والموظفين والأعضاء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاجرة بفندق فى التجمع الخامس بسبب 50 ألف جنيه

منذ يوم

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لانقلاب أتوبيس مشجعى المصرى على طريق "دمياط - بورسعيد"

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة 12 في انقلاب سيارة ترحيلات بأكتوبر

منذ يوم

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

تصوير جديد يكشف عن أمراض الأطفال العقلية مبكرا

أعراض سرطان الجيوب الأنفية

الرئيس نيوز

الخارجية الأمريكية: الغارات فى العراق وسوريا رسالة واضحة لإيران

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير غدا بمناسبة أعياد الميلاد

الهجرة تنفي عدم السؤال عن حالة «المصري المنسي» وتوضح: السفارة تتابعها

حمو بيكا يصعد لمجلس الدولة: الموسيقيين عاوزة تموتني

منوعات

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

كشكول

التعليم العالي تنفذ توصيات الرئيس.. الجامعات تستعد لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

"التعليم" تعترف: المدارس الخاصة تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية

"أفرع الجامعات الدولية في مصر".. التعليم العالي: فرصة للاحتكاك بالمجتمع العالمي

دراسات الشرقية تهدد بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

إسلام سياسي

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الفرنسي "في العام الماضي في مارينباد" بمركز الحرية

"إساءة معاملة الأطفال ونتائجها" فى كتاب جديد عن مجاز الثقافية

منشورات تكوين تطرح رواية جديدة للناشئة بعنوان "أمنية جديدة"

"ديمقراطية الخوف" جديد الباحث اللبنانى أنطوان ساروفيم

صفحتنا ع الفيس بوك