حافلات مجانية لنقل شباب الوادى الجديد لاختبارات مسابقة التعليم

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، عن توفير حافلات مجانية تقل جميع شباب المحافظة لمحافظة القاهرة للاختبار بمسابقة الـ120 ألف معلم.



وأكد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، توفير حافلات مجانية لنقل الممتحنين في مسابقة وزارة التربية والتعليم المزمع إجراء اختباراتها يوم السبت الموافق ٤١2020 بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر.



وأوضح جمال، أن الراغبين من أبناء المحافظة في السفر بحافلات الحزب المجانية، عليهم الحجز من خلال التقدم بصورة بطاقة الرقم القومي والتواصل مع أمانات الحزب بالمراكز من خلال الأرقام التالية (الداخلة ٠١٢٠٧٧٦٩٣٣٧ الخارجة ٠١٢٨٤٧٤٠٠٩٣ الفرافرة ٠١١٠١٠٨٨٧٨٢) وبالنسبة لمركز باريس التواصل مع أمانة الخارجة، وبلاط مع أمانة الحزب بمركز الداخلة.



ولفت إلي، أن الحافلات المجانية ستتحرك من مقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة الساعة 10 مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يناير 2020، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد في تقديم أوجه الرعاية ومساعدة لأبناء المحافظة، ولتخفيف الأعباء على المواطنين والأولوية للفتيات وأسبقية الحجز، وذلك بإشراف وتنسيق أمين مساعد الحزب النائب تامر عبد القادر، أمين شئون الإسكان والمرافق بالحزب المهندس أحمد أيوب، أمين التنظيم الدكتور محسن عبد الوهاب.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت اليوم أنه لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، وأن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة، وأن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن البوابة الإلكترونية تعد الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال).