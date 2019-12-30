محافظ الدقهلية: دراسة وضع صناديق القمامة تحت الأرض

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق وغرب المنصورة بعمل ورديات بصفة دورية وعلى مدار الساعة لرفع القمامة من جميع شوارع مدينة المنصورة ورفع الأتربة ودهان الأرصفة لتظهر شوارع المدينة في أبهى صورها.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ الليلة لتفقد النظافة بمدينة المنصورة بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة والمرسي هيكل رئيس حي شرق.



كما وجه محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق وغرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شبكات المرافق لعمل دراسة لوضع صناديق القمامة تحت الأرض في الأماكن المتاحة بالشوارع الرئيسية والخالية من أي مرافق.



ووجه المحافظ لرئيس حي شرق بتطوير ملاعب كورة القدم الواقعة في نهاية شارع قناة السويس خلال أسبوع لتقديم خدمة رياضية للشباب وقال: "وفره أماكن ترفيهية للمواطنين".



ووجه "مختار" لرؤساء الأحياء بالنزول إلى الشارع يوميًا في الصباح والمساء؛ لتفقد الشوارع ومشاكل المواطنين والعمل على حلها ورصد جميع المخالفات ومتابعة منظومة النظافة.