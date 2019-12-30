خبيرة أبراج تستطلع هلال 2020: «بلاش فهلوة.. اشتغلوا»





قالت بسنت يوسف خبيرة علم التاروت إن جميع الأبراج فرصتها جيدة في 2020:"فرص، وليست حظ، فرص ذهبية لناس كثير من كل الأبراج، المهم أن يغتنمها".أضافت خبيرة التارو، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن كوكب الحظ موجود في مكان عملي وواقعي، وكل يومين ونصف، ستوجد فرص ذهبية لبرج ما.وأكدت خبيرة التارو أن 2020 والأعوام المقبلة هي سنوات عمل، وليست "فهلوة":"اللي كان ماشي بالفهلوة السنين اللي فاتت، مش هتمشي بعد كده، نحن مقبلين على سنين شغل، واللي هيستمر في الفهلوة هيخسر ويُحاسب على الفرص التي أضاعها".