شاهد.. أمنية عمرو أديب للزمالك في 2020

طالب الإعلامي عمرو أديب المواطنين بوضع أهداف قابلة للتحقيق في 2020، وليس أهداف خيالية.



وقال أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"ألاحظ إن ناس تضع أهداف غريبة مثلًا واحد يقرر يخس 20 كيلو، السنة الجاية هأبقى مليونير، السنة الجاية هأتجوز كيم كاردشيان".



أضاف:"ضعوا أهدافًا قابلة للتحقيق، يعني مثلا ملاقيش واحد بيقول الزمالك هياخد الدوري السنة الجاية، إزاي ياخده؟ عندما يكون الفرق 14 نقطة؟ ضع أهداف قابلة للتحقيق، إنه مثلًا يحافظ على المركز الثاني، في مكانه العظيم كمركز ثاني، ليفربول قعد 4 سنين في المركز الثاني نبقى زي ليفربول بالظبط".



ووجه أديب، رسالة لمشاهديه، قال فيها:"أرجوكم متعدوش أخطاء 2019 في 2020، عملت حاجات غلط متعملهاش بقى في 2020".