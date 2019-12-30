الأربعاء.. الجباس يناقش "نادي النيل الأسود السري" بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الأربعاء المقبل، الروائي سامح الجباس في مناقشة لروايته "نادي النيل الأسود السري"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف مساءً على شاشة النيل الثقافية.



تحكي الرواية عن أشخاص لا يعرف بعضهم البعض، يختفون بشكل غامض وتكتشف الشرطة أن هناك ناديا سريا فتسعى للتعرف على أعضائه، ليكتشف القارئ بين طيات الرواية أن هناك تاريخا ضائعا للبلاد، تتناقض معه حياتنا المعاصرة.



جدير بالذكر أن سامح الجباس، هو قاص وروائي من مدينة بورسعيد، صدر له العديد من الأعمال، بدأها بمجموعته القصصية الأولى "المواطن المثالي" عام 2006، ثم رواية "حي الإفرنج" عن دار العين عام 2007، و"وسط البلد" عن دار اكتب عام 2009، و"ساحر" عن دار مزايا للنشر 2009، و"بورسعيد" عن دار شرقيات 2011، و"كريسماس القاهرة" عن دار شرقيات عام 2011م وهي الرواية الحائزة على جائزة إحسان عبد القدوس عام 2012، فيما حصل على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2015 عن رواية "حبل قديم وعقدة مشدودة"، ورواية "على سبيل المثال".