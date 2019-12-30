ابنة بدرية طلبة: «تطبيق GPS؟ الحكاية كبرت.. والناس فهمت غلط»

قالت سلمى سالم ابنة الفنانة بدرية طلبة، تعليقا على ما أثير بشأن تعاقد والدتها مع شركة جوجل لتسجيل تطبيق GPS بصوتها: "الحكاية كبرت جدا، والناس فهمت الموضوع غلط".



وأضافت سلمى في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري: "ماما سبق وصرحت أن الفكرة عبارة عن أبليكيشن".



وأوضحت أن مجموعة شباب تبنوا الفكرة وقرروا إعداد تطبيق وسيتقاضون من جوجل حق انتفاع الخريطة، مشيرة إلى أن الناس فهمت إن بدرية طلبة ستكون الصوت الثاني لجوجل وهذا غير صحيح.



وتابعت: "الأبليكيشن شيء اختياري لدى الناس إذا أحبوا أن يضعوه على موبايلاتهم أو لا، وسيكون بصوت "بدرية طلبة" وبالطريقة التي طالبها بها الجمهور والإفيهات المشهورة في أفلامها ومسلسلاتها".