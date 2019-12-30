306 أطباء يترشحون لانتخابات التجديد النصفي لـ«البيطريين»

قال الدكتور أشرف قاسم، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن غدًا الثلاثاء آخر موعد لتلقي اللجنة أوراق الأعضاء الراغبين فى الترشح على كافة المقاعد.



وأوضح «قاسم»، أن عدد المرشحين اليوم على كافة المقاعد بلغ 74 مرشحا منهم 40 أرسلوا طلباتهم عبر البريد، من بينهم 4 على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن 5 مرشحين، وتحت السن 3 أطباء، وتحت السن قطاع 4 أطباء، فيما بلغ عدد المرشحين على مقعد رئيس نقابة فرعية 10 مرشحين، وعضوية مجلس نقابة فرعية فوق السن 26، وتحت السن 22 طبيبا.



وأشار عضو لجنة تلقى طلبات الترشح، إلى أن عدد إجمالي تلقي الطلبات حتى الآن 306 مرشحًا، مؤكدًا على أن أخر أيام تلقي أوراق المرشحين هو غدًا الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجارى، ومن خلال البريد أيضا، على أن يحمل طلب الترشح تاريخ الصادر 31 ديسمبر أيضا.



وتواصل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، استقبال كافة أوراق الأطباء الراغبين فى الترشح على مستوى الجمهورية، بمقر النقابة العامة، بالقاهرة، فى يومها الرابع، وسط إقبال من الأطباء البيطريين.



وتجري انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، وقنا".



ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من تلقى طلبات الترشح، يوم 31 ديسمبر 2019، ويتم تقديم طلبات الترشيح شخصيا باليد فى مقر النقابة العامة، مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موصى عليه على مقر النقابة بالقاهرة، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح.