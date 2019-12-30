مجلس «الصحفيين» يحتفل بتولى الزناتى رئاسة تحرير مجلة علاء الدين

احتفل مجلس نقابة الصحفيين، قبل اجتماعه اليوم الاثنين، بتولي عضو المجلس حسين الزناتى، رئاسة تحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام.



وقام أعضاء المجلس مجتمعا ونقيبه ضياء رشوان بتقطيع تورتة الاحتفال، معربين عن سعادتهم بتولى الزناتى رئاسة تحرير المجلة.



كانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أصدرت قرارا بتعيين الزميل حسين الزناتى نائب رئيس تحرير الأهرام رئيسًا لتحرير مجلة علاء الدين، خلفًا للزميلة ليلى الراعى.



وكان حسين الزناتى أحد مؤسسى المجلة من أعدادها التجريبية، عام ١٩٩٣ وعمل بها لمدة ٩ سنوات قبل انتقاله إلى الأهرام اليومي حتى أصبح نائبًا لرئيس تحريرها وعضوًا بمجلس نقابة الصحفيين.