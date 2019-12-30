الأربعاء.. الشربيني عاشور يناقش "سجين مسقط" بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور في حلقة الأربعاء المقبل، الروائي الشربيني عاشور حول روايته "سجين مسقط"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف مساءً على شاشة النيل الثقافية.



"سجين مسقط" للشربيني عاشور فهي العمل الأول المنشور للكاتب وهي رواية (سيرية) عن حياة صحفي يقضي سبعة عشر عامًا في العمل في ثلاث دول خليجية، وفي مطار مسقط بسلطنة عُمان، بينما يستعد لقضاء إجازة في مصر، يفاجأ بالشرطة العمانية تعتقله.



يقضي الرجل قرابة عشرين ساعة - هي المدة التي تدور خلالها أحداث الرواية – محتجزًا بالمطار قبل أن يتم نقله إلى السجن، وخلال هذه المدة يستدعي جوانب من حياته وأفكاره. الرواية وإن كانت مأخوذة عن قصة واقعية، تسمي الأشخاص بأسمائهم أحيانًا، إلا أنها تتقنع أحيانًا أخرى فتمزج الواقعي بالمتخيل، ولا تتورع عن اللغة المباشرة حينما تتحتم اللغة المباشرة، متوترة على مدار صفحاتها جميعا، ولا تحيد لحظة عن وعيها بأنها رواية، وأنها فن.



الشربيني عاشور.. صحفي وكاتب، من مواليد عام 1961 في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، درس اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة المنصورة، عمل لمدة عامين مدرسًا للغة العربية، ثم محررًا متخصصا بجريدة عكاظ السعودية، ورئيسًا لقسم الصفحات المتخصصة والقسم الثقافي بجريدة الشرق القطرية، ومراسلًا لجريدة الأسبوع المصرية من الدوحة، ثم محررًا بجريدة الوطن القطرية، ومحررًا بقسم المراجعة المركزية بجريدة عُمان.