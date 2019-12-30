«وهبة»: 85% نسبة إشغال المنشآت السياحية في رأس السنة

كشف هشام وهبة،عضو مجلس غرفة المنشآت السياحية، أن إشغالات المنشآت السياحية من (كافيهات ومطاعم سياحة) تصل إلى نحو 85% بالقاهرة والجيزة خلال ليلة رأس السنة، موضحا أن إقبال خليجي على القاهرة للاحتفال بنهاية العام والذين يفضلون قضاء السهرات بالمنشآت السياحية ويأتي على رأسهم مواطني السعودية والإمارات والكويت، بالإضافة إلى الأردن وليبيا.



وأضاف «وهبة» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن المنشآت السياحية تقدم في هذه الليلة مأكولات خاصة، بالإضافة إلى تقديم الفقرات الفنية سواء من خلال الاستعانة بمطربين لإحياء الحفل أو الاعتماد على نغمات الدى جى وتتزين المنشأة ابتهاجا بالعام الجديد.