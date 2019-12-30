«التخطيط» ترفض وساطة النواب في التعيينات الحكومية

رفضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وساطة أعضاء بمجلس النواب بشأن إتاحة فرص عمل لعدد من المواطنين سواء بالتعيين أو التثبيت أو التعاقد بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أنه لن يتم إتاحة وظائف حكومية جديدة إلا من خلال إعلان مركزي ومسابقة إلكترونية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الرجوع لوزارة القوي العاملة لإتاحة فرص عمل بنظام التعاقد مع القطاع الخاص، وذلك منعًا للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.



وأكدت الوزارة، وفقًا لمنشور صادر عنها حصلت عليه "الدستور" ردًا على التماسات وردت مكتب وزيرة التخطيط ومزكاة من قبل أعضاء مجلس النواب، أن شغل الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة يتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية من خلال إعلان مركزي علي بوابة الحكومة المصرية www.jobs.gov.eg علي الإنترنت، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل إتاحة الفرص بقدر متساو للجميع دون تمييز.



وأشارت إلى أنه في ظل توقف التعيينات الحكومية في المرحلة الراهنة، يمكن لأعضاء مجلس النواب الرجوع إلى إدارة التشغيل الداخلي بوزارة القوي العاملة أو مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وذلك لتوفير فرصة عمل مناسبة بنظام التعاقد بالقطاع الخاص.



وأوضحت الوزارة، أنه يشترط لشغل الوظائف الحكومية أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة للاختبار في ضوء معايير موضوعية تكشف عن الجدارة ويكون التعيين حسب نتيجة الامتحان وعند التساوي في نتيجة الامتحان تكون الأولوية للأعلى مؤهلًا ثم الأعلى تقديرًا وفقًا للنسبة المئوية لمجموع الدرجات التراكمي إلي المجموع الكلي للدرجات، وعند التساوي في التقدير والنسبة المئوية يفضل الأقدم تخرجًا، مضيفًا أنه في حالة تساوي المتقدمين لشغل الوظيفة الحكومية في أقدمية التخرج تكون الأفضلية للأكبر سنًا، وذلك إعمالًا لمبدأ الشفافية والنزاهة في المسابقة المعلن عنها.



كما أكدت الوزارة، التزام الدولة بحجز 5% من وظائف الوحدات الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة، لاستيفاء نسبة المعاقين وفقًا للمادة 13 من قانون الخدمة المدنية.



كان مكتب وزيرة التخطيط قد تلقي العديد من الالتماسات المزكاة من النواب طارق السيد، عمرو كمال الدين، ممدوح عمارة، رضا البلتاجي، عمرو حمروش، أعضاء مجلس النواب بشأن إتاحة فرص عمل لعدد من المواطنين سواء بالتعيين أو التثبيت أو التعاقد بالجهاز الإداري للدولة.