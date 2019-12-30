موظف مفصول من «بترو أمير» يستغيث بوزير البترول

ناشد محمد جمال، موظف مفصول من شركة «بترو أمير»، الوزير طارق الملا بإعادته إلى عمله.



وقال محمد في تصريحات لـ«الدستور» إنه متزوج ولديه ابن معاق ذهنيا، ويعول 4 أولاد لزوجته من أخوه المتوفي، وأنه يعيش في الشارع بعد فصله من الشركة منذ 6 شهور، لأنه لم يستطع دفع إيجار مسكنه.



وأضاف: «ناشدت الوزير من خلال إحدى صفحات الوزارة، وبعدها تم إبلاغي بأن المهندس طارق الملا وافق على عودتي الشركة، ومرت الشهور ولا حياة لمن تنادي، ولم يتصل بي أحد لاستلام جواب رجوعي، وطرقت كل الأبواب لكي أعرف سبب التأخير لكن دون جدوى».



واختتم: «كل ما أتمناه توصيل صوتي لوزير البترول، لإنقاذ أسرتي من الضياع والنوم في الشوارع».